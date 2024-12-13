Полиция Южной Кореи допустила арест президента по делу о мятеже

Фото: AP Photo/Sakchai Lalit

Специальная группа следователей допустила возможность подачи заявления на получение ордера на арест президента Южной Кореи Юн Сок Еля после того, как он 3–4 декабря ввел в стране военное положение, передает телеканал KBS.

Один из членов группы, сформированной для расследования произошедшего, указал в беседе с журналистами, что его коллеги также не исключают проведения обыска в резиденции главы государства.

"Рассмотрение находится на внутреннем уровне. Мы на этапе, когда проводятся необходимые следственные действия", – отметил следователь.

При этом законодательство Южной Кореи допускает уголовное преследование президента, если он проходит по делам о государственной измене и мятеже.

3 декабря глава государства ввел военное положение в стране. По данным СМИ, он заявил об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента.

Спустя время южнокорейский парламент приостановил работу. В свою очередь, спикер парламента страны У Вон Сик объявил режим военного положения в республике недействительным. На заседании он сказал, что все 190 присутствовавших депутатов проголосовали за отмену военного положения.

Президент Южной Кореи согласился оформить отмену военного положения. Вместе с тем он призвал парламент немедленно прекратить мешать нормальному функционированию страны.

После члены Демократической партии потребовали немедленной отставки Юн Сок Еля. Данная партия вместе с пятью оппозиционными фракциями Южной Кореи направили в парламент проект импичмента против президента страны.

