Yonhap: шесть партий Южной Кореи подали в парламент проект импичмента против президента

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Шесть оппозиционных партий Южной Кореи, в том числе главная Объединенная демократическая партия, подали в парламент проект импичмента против президента страны Юн Сок Еля, передает агентство Yonhap.

По данным агентства, партии подали проект в 14:00 по местному времени (08:40 по московскому). Документ будет представлен в парламенте 5 декабря, а голосование по нему планируется провести 6–7 декабря, говорится в публикации.

Журналисты предположили, что партийное руководство решило ускорить процесс импичмента из-за усиления негативных настроений среди населения по поводу объявления президентом военного положения.

Ожидается, что заседание Национального собрания пройдет в полночь 5 декабря, на котором будет представлен проект импичмента. Затем должно пройти голосование спустя 24 часа, но не позднее чем в течение 72 часов. Однако, уточнил источник в парламенте, расписание голосования может поменяться в зависимости от действий администрации президента или правящей партии "Гражданская сила".

Помимо этого, Демократическая партия хочет провести 5 декабря заседание парламентского комитета по вопросам внутренней безопасности для обсуждения экстренных вопросов, связанных с военным положением, а также готовит встречу с участием всех членов комитета по обороне, указано в материале.

Юн Сок Ель ввел военное положение в Южной Корее 3 декабря. По сообщениям СМИ, он провел экстренное совещание, после которого заявил об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента.

Позже южнокорейский парламент приостановил работу. Командующий военным положением, начальник штаба сухопутных войск республики Пак Ак Су ввел запрет на деятельность политических партий и объединений.

В то же время спикер парламента страны У Вон Сик объявил режим военного положения в Южной Корее недействительным. На заседании он сказал, что все 190 присутствовавших депутатов проголосовали за отмену военного положения.

Президент Южной Кореи согласился оформить отмену военного положения на ближайшем заседании правительства. Вместе с тем он призвал парламент немедленно прекратить мешать нормальному функционированию страны.

Затем члены Демократической партии потребовали немедленной отставки Юн Сок Еля, пригрозив ему процедурой импичмента. О своей отставке уже сообщило руководство администрации президента, аналогично хотят поступить и все члены кабмина.