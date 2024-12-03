Экс-президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал людей "объединиться, чтобы спасти демократию"

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На фоне введения военного положения в Южной Корее бывший глава государства Мун Чжэ Ин обратился к гражданам страны с призывом "объединиться, чтобы защитить и спасти демократию", обеспечив таким образом функционирование парламента.

"Демократия в Республике Корея находится в тяжелом положении. Мы надеемся, что Национальное собрание оперативно примет меры, чтобы защитить нашу разрушающуюся демократию", – поделился он на своей странице в социальной сети X.

Вместе с тем в настоящее время военнослужащие республики пытаются проникнуть в здание Национального собрания и взять главный вход в оцепление, передает агентство Yonhap News. По данным СМИ, военные блокируют строение, устанавливая там баррикады.

К настоящему моменту у парламента сформировалась крайне хаотичная обстановка. Так, оказался перекрыт проход на территорию, прилегающую к Национальному собранию, а людей пропускают туда только после проверки удостоверений личности. В связи с этим некоторые депутаты так и не смогли пройти на территорию комплекса.

Кроме того, к одному из входов подогнали большой автобус, на который нанесена надпись "Сухопутные войска Республики Корея". Сейчас перед зданием парламента находится более 100 человек.

Весте с тем представители командования военным положением в стране заявили, что решение о его введении было принято на фоне необходимости в борьбе с антигосударственными силами.

"Следующие положения вводятся на всей территории Республики Корея с 23:00 (17:00 по московскому времени. – Прим. ред.) 3 декабря 2024 года для защиты либеральной демократии от угрозы смена режима в Республике Корея антигосударственными силами, ведущими тайную агитацию внутри свободной Республики Корея", – сказано в указе № 1, которые был выпущен командованием с подписью генерала армии сухопутных войск государства Пака Ан Су.

Военнослужащие республики пообещали приложить все усилия, чтобы минимизировать неудобства, с которыми могут столкнуться простые граждане страны. Исключением станут только те силы, которые планировали смену режима, подчеркивается в документе.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель принял решение о введении в стране военного положения после экстренного совещания, которое он провел в своем офисе в ночь на 3 декабря, отмечали СМИ. Лидер страны сообщил об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента.

После введения военного положения парламент Южной Кореи приостановил свою работу. Командующий военным положением Пак Ан Су ввел запрет на деятельность политических партий и объединений. Вместе с тем в этот период в стране нельзя будет проводить какие-либо митинги.

В свою очередь вице-премьер и министр экономики и финансов Республики Корея Чхве Сан Мок созвал экстренное совещание высокопоставленных чиновников, а ведущая в Южной Корее оппозиционная Демократическая партия "Тобуро" вызвала в парламент страны своих депутатов.

