Посольство призвало россиян воздержаться от участия в массовых мероприятиях в Южной Корее

Фото: AP Photo/Lee Jin-man

Российское посольство в Южной Корее призывает соотечественников воздержаться от участия в массовых мероприятиях в связи с военным положением.

"Призываем российских граждан, находящихся в Республике Корея, сохранять спокойствие, соблюдать рекомендации властей и воздерживаться от участия в массовых мероприятиях, особенно политической направленности", – говорится в заявлении дипмиссии в телеграм-канале.

В случае нештатных ситуаций россияне могут обращаться в посольство по телефону горячей линии +8210-6629-2134.

В ведомстве также отметили, что следят за развитием ситуации.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель ввел военное положение в стране. Как писали СМИ, глава государства провел экстренное совещание ночью. После него Юн Сок Ель сообщил об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента.

После введения военного положения парламент Южной Кореи приостановил свою работу. Командующий военным положением, начальник штаба сухопутных войск республики Пак Ак Су ввел запрет на деятельность политических партий и объединений. В этот период в стране также нельзя будет проводить какие-либо митинги.