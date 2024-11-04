Россия призвала Сеул одуматься и не направлять оружие Киеву

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Россия призвала Сеул одуматься и не втягиваться в опасные авантюры Вашингтона по наращиванию поставок западного оружия Киеву, заявила зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева, слова которой приводит ТАСС.

Она отметила, что такое решение не сулит Южной Корее ничего хорошего. Особенно Евстигнеева обратила внимание на южнокорейские исследования, из которых следует, что уверенное большинство населения страны не поддерживает отправку вооружений на Украину.

Также она выразила сожаление по поводу того, что многолетние друзья и партнеры России в Сеуле начали стремительно утрачивать независимость под нажимом Вашингтона, ставя под удар собственные национальные интересы.

В свою очередь, глава МИД Республики Корея Чо Тхэ Ель заявил, что поставки Сеулом оружия Киеву будут зависеть от развития сотрудничества между КНДР и Россией. Он отметил, что страна внимательно следит за развитием отношений между Москвой и Пхеньяном, в том числе на предмет того, что КНДР получит от РФ в обмен на военную помощь в украинском конфликте.

До этого о повышении угрозы для Сеула военным сотрудничеством Москвы и Пхеньяна говорил и глава Минобороны Южной Кореи Ким Ен Хен. Однако он призвал не переоценивать отношения между странами.