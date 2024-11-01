Economist: Китай оказался недоволен сближением России и КНДР

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Китайские власти, вероятно, недовольны сближением России и КНДР, на которую обычно Пекин имел влияние. Об этом утверждает издание The Economist со ссылкой на аналитиков.

Так, эксперты связывают опасения КНР с тем, что Пекин сильнее заинтересован в стабильности на Корейском полуострове, чем Россия. Однако после укрепления связи с Москвой Северная Корея якобы сможет пойти на провокации в отношении Южной Кореи, говорится в статье.

Аналитики подчеркнули, что Китай потерял свой контроль над ситуацией с КНДР. В частности, северокорейские СМИ теперь пишут намного больше материала о России, чем о КНР.

У Кремля нет информации о возможной помощи России КНДР в ракетных технологиях, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что Москва продолжит придерживаться договора о партнерстве с Северной Кореей.

Между тем глава Минобороны Южной Кореи Ким Ен Хен призвал не переоценивать военное сотрудничество России и КНДР. По его словам, Северная Корея все равно вряд ли приблизится по своим разведывательным возможностям к южнокорейскому-американскому альянсу и трехстороннему партнерству Сеула, Вашингтона и Токио.