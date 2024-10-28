Генсек НАТО Рютте заявил, что бойцы КНДР уже задействованы в Курской области

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Подразделения военнослужащих КНДР уже развернуты на территории Курской области, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

"Я могу подтвердить, что войска Северной Кореи были отправлены в Россию и что северокорейские военные подразделения были развернуты в Курской области", – цитирует его издание Politico.

Глава Альянса также указал, что члены НАТО ведут активные консультации по принятию ответных мер. По его словам, диалог также поддерживается с "украинскими и южнокорейскими партнерами".

Ранее о якобы переброске в Курскую область нескольких тысяч бойцов элитного подразделения ВС КНДР заявили американские СМИ. По данным журналистов, северокорейские солдаты примут участие в контрнаступлении, во время которого планируется выбить войска Украины с захваченной российской территории.

При этом Владимир Путин подчеркивал, что Москва и Пхеньян сами решат, будут ли они применять статью Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в части оказания военной помощи. Глава государства сравнил это с Украиной, которая также планирует свою безопасность или с НАТО, или без НАТО.

Страны подписали документ 19 июня 2024 года, когда президент России приезжал в Пхеньян с рабочим визитом. Он подразумевает положения о взаимной обороне при условии нападения извне, а также углубленное сотрудничество стран в сфере безопасности.

В середине октября Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора. Спустя 10 дней нижняя палата парламента утвердила его.

