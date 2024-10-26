NYT: в США заявили о переброске нескольких тысяч элитных солдат КНДР под Курск

Фото: ТАСС/АР/Ahn Young-joon

В США заявили о якобы переброске в Курскую область нескольких тысяч бойцов элитного подразделения ВС КНДР. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на двух американских и одного украинского чиновников.

По информации издания, северокорейские солдаты примут участие в контрнаступлении, во время которого планируется выбить войска Украины с захваченной российской территории. Однако данные о том, какую роль бойцы КНДР должны будут сыграть в предстоящем сражении, не приводятся.

Отмечается, что северокорейские войска были направлены в Россию сначала на корабле во Владивосток, оттуда их якобы отправили в Курскую область на транспортных самолетах Ил-76.

Ранее Владимир Путин назвал "серьезной вещью" спутниковые снимки, на которых якобы видно, что северокорейские войска находятся в России.

При этом он отметил, что Москва и Пхеньян сами решат, будут ли они применять статью Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в части оказания военной помощи. Путин сравнил это с Украиной, которая также планирует свою безопасность или с НАТО, или без НАТО.