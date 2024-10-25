Путин пошутил из-за реакции Запада и Киева на его слова о КНДР

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Владимир Путин пошутил, комментируя "взрыв" реакции Запада и Киева на его заявления о договоре с КНДР, предусматривающем военную помощь при нападении на одну из стран.

"Не знаю, какой там "взрыв", главное, чтобы осколки далеко не летели. Чтобы там это все и осело от этого взрыва", – сказал президент России в интервью Ольге Скабеевой на телеканале "Россия", фрагмент которого опубликован в телеграм-канале телеведущей.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Россия и Северная Корея подписали 19 июня 2024 года, когда Путин приезжал в Пхеньян с рабочим визитом. Документ подразумевает положения о взаимной обороне при условии нападения извне, а также углубленное сотрудничество стран в сфере безопасности.

В середине октября глава государства внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора. Спустя 10 дней нижняя палата парламента утвердила его.