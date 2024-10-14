Путин внес в ГД проект о ратификации Договора о стратегическом партнерстве между РФ и КНДР

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Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Договор был подписан в середине июня 2024 года, когда российский лидер приезжал в Северную Корею с рабочей поездкой. Документ подразумевает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из сторон.

Ранее министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен предположил, что в рамках данного документа Северная Корея может направить своих военных, состоящих на службе в регулярных вооруженных силах, на Украину, чтобы оказать поддержку России. Он также отметил, что этот договор похож на заключение военного союза. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал информационной уткой подобные утверждения.