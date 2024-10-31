Песков сообщил, что у него нет информации о помощи РФ КНДР в ракетных технологиях

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У Кремля нет информации о возможной помощи РФ КНДР в ракетных технологиях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рекомендовав задать этот вопрос министерству обороны.

"Мы остаемся приверженными нашим интересам развивать отношения с нашим соседом, собственно, во всех областях, и это не должно никого ни пугать, ни заботить. Это суверенное право и КНДР, и России развивать отношения, будучи соседними государствами", – подчеркнул представитель Кремля.

Политик уточнил, что Москва продолжит придерживаться договора о партнерстве с Северной Кореей.

Ранее КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Согласно предварительным оценкам оборонного ведомства Японии, район падения ракеты находится в 300 километрах к западу от острова Окусири, расположенного вблизи Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны Японии. По данным министерства, Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету по крутой траектории, чтобы сократить дальность ее полета.

Между тем Владимир Путин отмечал, что Москва и Пхеньян сами решат, будут ли они применять статью Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в части оказания военной помощи. Глава государства сравнил это с Украиной, которая также планирует свою безопасность или с НАТО, или без НАТО.

