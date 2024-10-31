КНДР запустила межконтинентальную ракету в сторону Японского моря

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КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом со ссылкой на данные Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи сообщает агентство Yonhap.

Кабмин Японии сообщил, что созовет заседание совета национальной безопасности в связи с ракетным пуском КНДР.

Согласно предварительным оценкам оборонного ведомства Японии, район падения ракеты находится в 300 километрах к западу от острова Окусири, расположенного вблизи Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны Японии. Согласно их данным, Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету по крутой траектории, чтобы сократить дальность ее полета.

Береговая охрана Японии в ночь на 18 сентября также сообщала о запуске двух ракет со стороны КНДР. Отмечается, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

До этого сообщалось, что пограничным войскам КНДР передали 250 установок баллистических ракет. Ким Чен Ын обратил внимание на значимость укрепления оборонного комплекса. Все установки выпускались на предприятиях КНДР.