КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

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КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету, она упала через некоторое время после запуска. Об этом со ссылкой на заявление береговой охраны Японии сообщает ТАСС.

Через некоторое время в береговой охране Японии сообщили о запуске второй ракеты со стороны КНДР. Отмечается, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Интервал между пусками ракет составил около 30 минут.

Ранее в июне главное управление ракетостроения КНДР осуществило успешный эксперимент по отделению и наведению боеголовок отдельного маневрирования. Эксперимент проводился в зоне радиусом 170–200 километров, которая была признана благоприятной для измерения полетных особенностей боеголовок.