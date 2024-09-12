КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

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Северная Корея в ночь на 12 сентября, предположительно, запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщается на сайте японской береговой охраны.

По данным Минобороны Японии, ракета могла уже упасть за пределами исключительной экономической зоны Японии. Местным судам порекомендовали не приближаться к осколкам ракеты в случае их обнаружения.

Ранее сообщалось, что пограничным войскам КНДР передали 250 установок баллистических ракет. Северокорейский лидер Ким Чен Ын обратил внимание на значимость укрепления оборонного комплекса. Все установки выпускались на предприятиях КНДР.

В июне главное управление ракетостроения КНДР осуществило успешный эксперимент по отделению и наведению боеголовок отдельного маневрирования. Эксперимент проводился в зоне радиусом 170–200 километров, которая была признана благоприятной для измерения полетных особенностей боеголовок.