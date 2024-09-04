TV Chosun: КНДР казнила десятки чиновников из-за наводнений

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От 20 до 30 служащих казнили в КНДР из-за наводнений. Об этом южнокорейский чиновник рассказал в эфире TV Chosun.

По словам политика, причиной стала "неспособность предотвратить ущерб, нанесенный" стихией. В свою очередь, разведслужба Южной Кореи продолжает следить за обстановкой.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын сменил министра общественной безопасности на фоне разрушений и жертв наводнения в некоторых районах страны. Ущерб получили свыше 4,1 тысячи домов и большая часть земель сельскохозяйственного назначения.

Владимир Путин выразил соболезнования главе республики в связи с последствиями наводнений в северо-западных провинциях страны. Российский лидер подчеркнул, что КНДР всегда может рассчитывать на помощь РФ.

