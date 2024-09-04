Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 сентября, 16:58

В мире
Главная / Новости /

TV Chosun: КНДР казнила десятки чиновников из-за наводнений

КНДР казнила десятки чиновников из-за наводнений – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/YONHAP

От 20 до 30 служащих казнили в КНДР из-за наводнений. Об этом южнокорейский чиновник рассказал в эфире TV Chosun.

По словам политика, причиной стала "неспособность предотвратить ущерб, нанесенный" стихией. В свою очередь, разведслужба Южной Кореи продолжает следить за обстановкой.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын сменил министра общественной безопасности на фоне разрушений и жертв наводнения в некоторых районах страны. Ущерб получили свыше 4,1 тысячи домов и большая часть земель сельскохозяйственного назначения.

Владимир Путин выразил соболезнования главе республики в связи с последствиями наводнений в северо-западных провинциях страны. Российский лидер подчеркнул, что КНДР всегда может рассчитывать на помощь РФ.

Новости мира: КНДР на шарах отправила в Южную Корею мешки с мусором

Читайте также


за рубежом
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика