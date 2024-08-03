Путин выразил Ким Чен Ыну соболезнования в связи с последствиями наводнений в КНДР

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выразил соболезнования лидеру КНДР Ким Чен Ыну в связи с последствиями наводнений в северо-западных провинциях страны. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что лидер КНДР всегда может рассчитывать на помощь России.

"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнений в северо-западных провинциях вашей страны. Прошу передать слова сочувствия и поддержки всем, кто потерял своих близких в результате разгула стихии", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что лидер КНДР сменил министра общественной безопасности на фоне разрушений и жертв наводнения в некоторых районах страны.

В результате наводнения ущерб получили более 4,1 тысячи домов и значительная часть сельхозугодий.

Ранее сообщалось, что из Усть-Ишимского района региона, где из-за наводнения ввели режим чрезвычайной ситуации, эвакуировали почти 300 человек. Общее число вывезенных из-за паводка жителей Усть-Ишимского района превысило 1,2 тысячи. Там объявили частичную эвакуацию.