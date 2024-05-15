Кабмин даст отсрочку по налогам предприятиям, пострадавшим от паводка в Оренбуржье

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Российское правительство даст отсрочку по налогам на один год предприятиям, которые пострадали от паводка в Оренбургской области. Об этом на совещании с кабмином заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его слова передает РИА Новости.

Мишустин отметил важность поддержания компаний и сохранения кадров. Поэтому кабмин предоставит отсрочку на год по уплате ряда налогов, авансовых платежей и страховых взносов, срок оплаты которых наступил 1 апреля 2024 года, сказал он и добавил, что соответствующие постановления подготовят в ближайшее время.

Премьер-министр уточнил, что льгота будет доступна предприятиям и организациям Оренбуржья, доходы которых во время ЧС сократились более чем на треть. Он считает, что такая мера поддержки сможет снизить финансовую нагрузку на бизнес и направить освободившиеся ресурсы на восстановление и решение текущих задач.

Ранее кабмин выделил Курганской области четыре миллиарда рублей из резервного фонда для устранения последствий паводка и оказания помощи гражданам. Уточняется, что 3 миллиарда рублей предполагаются для пострадавших и до одного миллиарда – для проведения аварийно-восстановительных работ на поврежденных объектах.