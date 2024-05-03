Законопроект о предоставлении участков потерявшим жилье от стихии внесен в ГД

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Группа депутатов во главе с председателем комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениями Сергеем Гавриловым (КПРФ) внесла в Госдуму проект закона, предусматривающий бесплатное предоставление земельных участков гражданам, потерявшим жилье из-за стихийных бедствий. Соответствующий документ размещен в электронной базе ГД.

Гаврилов объяснил, что сейчас земельным законодательством установлено право российских субъектов определять дополнительные категории граждан, которым участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, передается бесплатно. Он отметил, что, согласно действующему законодательству, участок из-за утраченного жилья передается в собственность один раз. Депутат подчеркнул, что на практике сложилась ситуация, когда предоставление участка пострадавшим из-за стихии взамен утраченного стало невозможно, поскольку человек уже ранее получил землю от государства. Эта проблема актуальна для регионов, которые пострадали в этом году от паводка, сказал Гаврилов.

Парламентарий добавил, что возникают и такие ситуации, что пострадавшему от стихийного бедствия человеку, получившему участок бесплатно, в будущем отказывают в льготном предоставлении земли многодетным семьям, поскольку это будет считаться, что такую льготу он уже получил ранее. Авторы законопроекта считают такой подход необоснованным, так как предоставление земли гражданам взамен утраченной из-за ЧС – компенсационный механизм и ранее полученные от государства льготы не должны учитываться или ограничивать получение участка при попадании гражданина в соответствующую льготную категорию.

В заключение Гаврилов указал, что депутаты предлагают на федеральном уровне закрепить право людей, чье жилье было уничтожено или разрушено стихией, на получение участка в собственность бесплатно, и это не должно учитываться при реализации принципа однократности.

Ранее Владимир Путин призвал не допустить спекулятивных скачков цен на товары первой необходимости в зоне паводков в РФ. Президент РФ попросил федеральные, региональные и местные власти продолжать поддерживать пострадавших и реагировать на каждую жалобу и обращение.