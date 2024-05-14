Почти 300 человек за сутки эвакуированы на севере Омской области из-за паводка

Фото: МЧС России

Почти 300 человек эвакуировали за из Усть-Ишимского района Омской области, где из-за паводка ввели режим ЧС, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального министерства транспорта..

Общее число вывезенных из-за паводка жителей Усть-Ишимского района превысило 1,2 тысячи. Там объявлена частичная эвакуация. В МЧС рассказали, что на утро 13 мая в Усть-Ишимском районе подтопило 396 жилых домов и 673 придомовых участков.

Кроме того, остаются затопленными пять участков автомобильных дорог. Уровень воды в Иртыше продолжает расти, а пик паводка ожидается в ближайшие два дня.

Накануне сообщалось, что уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки снизился на 13 сантиметров. Еще утром 11 мая уровень воды в реке составлял 707 сантиметров, при этом в 08:00 (06:00 по московскому времени) 13 мая он был равен 686 сантиметрам.

Максимальный уровень воды в реке Тобол у Кургана составлял 1 015 сантиметров при отметке опасного явления в 850 сантиметров. Он был зафиксирован днем 19 и 20 апреля. В Курганской области все еще действует режим ЧС областного масштаба.

Губернатор региона Вадим Шумков заявил, что общий ущерб от паводка в области, по предварительной оценке, может составить от 4 до 9 миллиардов рублей.

В свою очередь, областной Минздрав сообщил, что на фоне весеннего половодья более 330 гражданам понадобилась медицинская помощь, 85 из них госпитализировали.

