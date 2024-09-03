NYT: массовое обрушение мостов грозит США из-за глобального потепления

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Мосты в Соединенных Штатах постепенно разрушаются из-за глобального потепления. Об этом пишет RT со ссылкой на статью The New York Times.

В результате смены температур происходит расширение и сужение конструкций, что может привести к полному обрушению в будущем, сообщает издание. Таким образом, на фоне экстремальной жары и участившихся наводнений появилась угроза безопасному передвижению людей и товаров, утверждает автор материала.

Повышение температуры на Земле может привести к серьезным климатическим последствиям, предупредила ранее международная команда ученых.

Специалисты обратили внимание на важность сохранения четырех природных систем: тропические леса Амазонки, ледники Арктики и Антарктики и Атлантические течения. Эксперты считают, что одна из этих систем в будущем может быть разрушена в результате глобального потепления, что впоследствии приведет к краху оставшихся трех.

