Ученый Лодердейл предупредил о снижении поглощения углекислоты Мировым океаном

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Грядущее замедление глобального "конвейера течений" изменит баланс соединений железа в толще вод Мирового океана, что негативно скажется на его способности поглощать углекислый газ в атмосфере. Об сообщает Pravda.Ru со ссылкой на пресс-службу Массачусетского технологического института (MIT).

По информации института, ученые смогли сделать на компьютере модель Мирового океана, которая учитывала то, как скорость движения воды между толщами воды на разной глубине помогает водорослям и микроорганизмам. В результате исследователи пришли к выводу, что океан не сможет продолжать поглощать основную часть выбросов углекислого газа и хранить в глубинных прослойках воды.

В связи с этим, как сказано в сообщении, скорость круговорота воды в океане сократится на 30% в результате таяния ледников.

"Столь сильное замедление не только замедлит поглощение антропогенных выбросов СО2 водами Мирового океана, но и также может привести к тому, что поднимающиеся глубинные воды будут не поглощать, а выбрасывать СО2 в атмосферу. Это дополнительно ускорит глобальное потепление", – объяснил доктор Джонатан Лодердейл с кафедры наук о Земле, атмосфере и планетах MIT.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев заявил, что возможная нехватка пресной воды в Европе не исключена в будущем. По его словам, дефицит воды будет связан с неравномерным распределением ее источников по Земле. Это касается всех мест планеты, включая Россию, уточнил он. Однако наиболее уязвимыми считаются Аравийский полуостров, Африка и Средняя Азия.

