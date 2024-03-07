Ученый предсказал возможную нехватку пресной воды в Европе

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Возможная нехватка пресной воды в Европе не исключена в будущем. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.

По его словам, дефицит воды будет связан с неравномерным распределением ее источников по Земле. Это касается всех мест планеты, включая Россию, уточнил он. Однако наиболее уязвимыми считаются Аравийский полуостров, Африка и Средняя Азия.

При этом, подчеркнул Киселев, нельзя говорить, что проблема нехватки пресной воды в Европе надуманна. Он рассказал, что страны вроде РФ или США обладают финансовыми, интеллектуальными и технологическими ресурсами для решения данного вопроса.

"А страны, скажем, менее развитые, для них это вопрос жизни и смерти", – уточнил эксперт.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что нехватка воды может спровоцировать конфликт между странами ЕС, не подготовленными к глобальному потеплению. Это, по их данным, может создать угрозу для получения пищи, инфраструктуре, здоровью человека и основным видам экономической деятельности.

По словам ученых из Международного центра комплексного развития горных районов, таяние ледников в горной системе Гиндукуш в Гималаях, расположенной в районе Афганистана и Пакистана, может угрожать 2 миллиардам человек.

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