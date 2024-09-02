ABC: Свыше 200 тыс домов на юге Австралии остались без воды и электричества из-за шторма

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На юге Австралии более 200 тысяч домов остались без электричества из-за штормового ветра и ливней, передает ABC со ссылкой на аварийные службы штатов Виктория и Тасмания.

По данным телеканала, более 180 тысяч домов в Виктории и около 40 тысяч домохозяйств и предприятий на острове Тасмания остались без воды и электричества. Для жителей этих двух регионов выпущены уведомления о подготовке к эвакуации.

Аварийные службы за ночь приняли более 3 тысяч звонков, которые в большинстве случаев были связаны с упавшими деревьями или обрывами линий электропередачи. Свыше 650 зданий были повреждены паводковыми водами и ветром. Также не работают общеобразовательные школы и детские сады, в части районов прекращено движение железнодорожного транспорта, отмечается в материале.

"Сильные дожди привели к повышению уровня воды в реках по всему побережью, и ливни продолжатся, по меньшей мере, до вторника, что станет причиной новых наводнений и оползней", – указали в государственном бюро метеорологии.

В августе более 100 тысяч человек остались без света в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии из-за куницы. Животное проникло в трансформаторную подстанцию, где повредило провода в помещении. В городах Людвигсбург и Корнвестхайм из-за этого инцидента не работали ни табло общественного транспорта, ни светофоры.