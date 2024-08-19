Более 100 тысяч человек лишились электричества в Германии из-за куницы

Фото: 123RF/sebek1

Свыше 100 тысяч человек остались без света в федеральной земле Баден-Вюртемберг, которая находится на юго-западе Германии, из-за куницы. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на газету Stuttgarter Zeitung, которой поступила информация от местных аварийных служб.

Электричество пропало 19 августа примерно в 04:30 по местному времени (05:30 по московскому) в городах Людвигсбург и Корнвестхайм. По информации коммунальной службы Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim, люди остались без света из-за проникновения куницы в трансформаторную подстанцию. Она повредила провода в помещении. Других подробностей издание не приводит.

В городах Людвигсбург и Корнвестхайм из-за этого инцидента не работали ни табло общественного транспорта, ни светофоры. В связи с этим сотрудники полиции самостоятельно регулировали движение на дорогах. Также наблюдались перебои с телефонной связью и интернетом. Проблемы удалось решить только через два часа, то есть примерно в 07:00 по местному времени (08:00 по московскому). Что стало с куницей, неизвестно.

Недавно в Приморье возникли проблемы с подачей электроэнергии. Это было связано с замыканием оборудования сетей Волжской сетевой компании. В результате была включена защита на блоках 1, 6, 3. При этом в компании ДРСК указали, что предварительной причиной отключения электроснабжения стало технологическое нарушение работы оборудования Приморской ГРЭС.

