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Колесо обозрения остановилось в Измайловском парке в Москве. Об этом сообщает главк МЧС РФ по столице.

По данным ведомства, на высоте находились пять кабинок, в каждой из которых по два человека.

По прибытии спасателей установлено, что во время работы аттракциона произошло отключение электричества. На данный момент энергоснабжение подано и колесо обозрения запущено.

Люди выведены с территории аттракциона, пострадавших нет.

Ранее в Башкирии шесть человек, из которых трое детей, спустили на землю из обесточенного колеса обозрения. По данным МЧС, из-за отключения электроэнергии на колесе обозрения остановился двигатель. В двух кабинках было шесть человек. Пострадавших не было. Спасатели с помощью автолестницы передали жителям воду и оказали психологическую помощь.

