Новости мира: 30 человек пострадали при пожаре на колесе обозрения в Германии

В Германии в одном из парков развлечений во время движения загорелись несколько смотровых кабинок колеса обозрения. Пострадали 30 человек, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии. Сейчас огнь потушен, причины пожара устанавливаются.

В Северной Каролине дом смыло в открытое море из-за урагана "Эрнесто". Непогода бушует на побережье Атлантического океана уже несколько дней, местные жители остались без света.

На 89-ом году жизни скончался Ален Делон. За время своей карьеры он сыграл более сотни ролей в кино и театре. Наибольшую известность ему принесли работы в фильмах "На ярком солнце", "Рокко и его братья" и "Леопард". В последние годы актер жаловался на ухудшение самочувствия, ранее у него диагностировали рак и болезнь Альцгеймера.

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