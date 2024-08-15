Новости регионов: самолет Ту-22М3 упал в Иркутской области

Самолет Ту-22М3 упал в безлюдной местности в Иркутской области, сообщили в Минобороны РФ. Экипаж, состоящий из четырех человек, катапультировался. К месту ЧП выехали экстренные службы. Отмечается, что военные выполняли плановый полет.

Также стало известно, что грузовой поезд сошел с рельсов в Оренбургской области. Несколько вагонов влетели в двухэтажное здание на одной из станций. На мечте ЧП работают оперативные службы. По версии следствия, возможная причина аварии заключается в ненадлежащем состоянии железнодорожного полотна или ходовой части состава.

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