Новости мира: в Калифорнии не могут справиться с крупным лесным пожаром

В Калифорнии не могут справиться с крупным лесным пожаром. За две недели пламя уничтожило около 170 тысяч гектаров, в одном из районов объявлена эвакуация.

После очередного удара израильской армии по школе в секторе Газа по всей Европе прошли пропалестинские митинги. Шествие в Лондоне переросло в столкновение с полицией, еще один массовый митинг прошел в столице Швеции.

Дональд Трамп заявил, что проведет с Харрис три раунда теледебатов в сентябре. По его словам, организовать встречи планируется на трех разных американских телеканалах.

Об этих и других новостях мира – в эфире телеканала Москва 24.