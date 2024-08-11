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Новости

11 августа, 22:15

Происшествия

Новости мира: в Калифорнии не могут справиться с крупным лесным пожаром

Новости мира: в Калифорнии не могут справиться с крупным лесным пожаром

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В Калифорнии не могут справиться с крупным лесным пожаром. За две недели пламя уничтожило около 170 тысяч гектаров, в одном из районов объявлена эвакуация.

После очередного удара израильской армии по школе в секторе Газа по всей Европе прошли пропалестинские митинги. Шествие в Лондоне переросло в столкновение с полицией, еще один массовый митинг прошел в столице Швеции.

Дональд Трамп заявил, что проведет с Харрис три раунда теледебатов в сентябре. По его словам, организовать встречи планируется на трех разных американских телеканалах.

Об этих и других новостях мира – в эфире телеканала Москва 24.

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