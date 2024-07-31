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Пожар произошел в частном клубе в столичном поселении Михайлово-Ярцевское
Фото: МЧС России
Пожар произошел в загородном клубе в столичном поселке Михайлово-Ярцевское Троицкого административного округа. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.
"В Москве огнеборцы МЧС России локализовали пожар. В поселке Михайлово-Ярцевское загорелась кровля детской игровой комнаты на территории частного загородного клуба", – указано в сообщении.
Огонь охватил площадь в 150 квадратных метров. Пожар тушат 39 специалистов и 12 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее склад загорелся на площади в 1 000 квадратных метров в Ярославле. В горящем здании на улице Полушкина Роща находились станки, печатная и лакокрасочная продукция. Пострадавших в результате возгорания нет.
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