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29 июля, 11:21

Происшествия

Склад загорелся на площади в 1 000 квадратных метров в Ярославле

Фото: телеграм-канал "МЧС Ярославской области"

Склад загорелся на площади в 1 000 квадратных метров в Ярославле, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

По предварительным данным, в горящем здании на улице Полушкина Роща находятся станки, печатная и лакокрасочная продукция. Пострадавших в результате возгорания нет. На месте работают 46 специалистов и 14 единиц техники.

Ранее сообщалось о возгорании в трехэтажном административном здании на улице Юности в Москве. В ходе тушения пожара двое спасателей пострадали и были госпитализированы. Позже возгорание ликвидировали.

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