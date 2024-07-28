Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в здании на востоке Москвы ликвидирован. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

О возгорании в трехэтажном здании на улице Юности стало известно 28 июля. На месте ЧП работали сотрудники МЧС и спецтехника. В ходе ликвидации огня пострадали двое спасателей. Они госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Среди граждан пострадавших нет. Пожарные смогли локализовать возгорание на площади 80 квадратных метров.

До этого пожар вспыхнул на мусорном полигоне в Ростове-на-Дону, где загорелся не только мусор, но и сухая трава вместе с ангаром. Изначально площадь возгорания составляла 1 тысячу "квадратов", затем она увеличилась до двух тысяч. Для тушения огня привлекли 55 человек и 27 единиц техники. Спустя время возгорание ликвидировали.