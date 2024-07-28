Пожар в здании на востоке Москвы локализован на площади 80 кв м

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в здании на востоке Москвы локализован на площади 80 квадратных метров. Об этом МЧС РФ сообщает в телеграм-канале.

По данным ведомства, возгорание началось в трехэтажном административном здании на улице Юности. На месте работают спасатели и спецтехника. В данный момент горят деревянные конструкции кровли и утеплитель.

В ходе тушения пожара пострадали два сотрудника МЧС РФ. Они госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Спасатели не допустили распространения огня на большую площадь. Среди гражданских пострадавших нет.

До этого пожар возник в 3-этажном нежилом здании в Санкт-Петербурге. Площадь пожара составила 1 тысячу "квадратов". На месте ЧП работали порядка 40 специалистов и 10 единиц техники. Позже возгорание было локализовано. Информация о пострадавших не поступала.