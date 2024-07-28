Два сотрудника МЧС России пострадали при тушении пожара на востоке столицы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Два сотрудника МЧС России, участвовавшие в ликвидации возгорания на улице Юности, пострадали. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале столичного главка ведомства.

"Они не допустили распространения огня на большую площадь. Сотрудники МЧС России госпитализированы, их жизни ничего не угрожает", – говорится в публикации.

При этом никто среди граждан не пострадал. Борьба с огнем продолжается.

Ранее пожар произошел на мусорном полигоне в Ростове-на-Дону. Там загорелся не только мусор, но и сухая трава вместе с ангаром.

Сперва площадь пожара составляла 1 тысяч квадратных метров, однако затем она выросла до 2 тысяч "квадратов". В тушении пожара были задействованы 55 человек и 27 единиц техники. Позднее возгорание потушили.

