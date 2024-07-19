Порядка 50 тысяч жителей Алушты остались без электроэнергии

Почти 50 тысяч жителей крымской Алушты остались без электроэнергии из-за аварии на сетях, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По предварительным данным, авария произошла за Ялтой на двух трансформаторных подстанциях из-за повышенной нагрузки.

В Саратове 11 человек пострадали в ДТП с троллейбусом. На перекрестке в него на огромной скорости въехал ЗИЛ аварийной службы. От мощного удара у троллейбуса слетели дуги с контактной сети. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.