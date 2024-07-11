Умерла звезда "Сияния" Шелли Дюваль

Фото: ТАСС/Mary Evans/AF Archive/Warner Bro

Американская актриса Шелли Дюваль, которая прославилась благодаря роли в фильме "Сияние" Стэнли Кубрика, умерла на 76-м году жизни. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Женщина скончалась в своем доме в Бланко, штат Техас, во сне от осложнений, связанных с диабетом.

Дюваль родилась в 1949 году в Техасе. Она также известна по съемкам в фильмах "Нэшвилл" (1975), "Три женщины" (1977), "Энни Холл" (1977) и других кинокартинах.

На счету актрисы около 30 наград и номинаций, в том числе премия BAFTA (1978) и "Эмми" (1988, 1992). Кроме того, она получила приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале в 1977 году.

