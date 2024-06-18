Звезда французского фильма "Мужчина и женщина" Анук Эме скончалась

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Французская актриса Анук Эме, сыгравшая главную роль в фильме "Мужчина и женщина", скончалась в возрасте 92 лет. Она умерла у себя дома в Париже в кругу семьи, сообщила ее дочь, актриса Мануэла Папатакис.

"С моей дочерью Галад и внучкой Милой мы с глубокой грустью сообщаем о кончине моей матери Анук Эме", – прокомментировала 72-летняя актриса в Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ).

Анук Эме родилась 27 апреля 1932 года в Париже. Актерскому мастерству она обучалась в драматической школе Bauer-Therond. Началась ее карьера в 14 лет, но популярной Эме стала только через 12 лет, исполнив роль Жанны Эбютерн – подруги Амедео Модильяни в байопике "Монпарнас, 19".

Актриса снялась более чем в 80 фильмах, среди которых драмы Фредерико Феллини "Восемь с половиной" и "Сладкая жизнь". Наибольшую известность актрисе принесла роль вдовы Анны Готье в фильме Клода Лелуша "Мужчина и женщина". За нее Эме получила премию "Золотой глобус".

