Два пилота погибли при столкновении истребителей Rafale во Франции

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Два французских пилота погибли во время столкновения истребителей Rafale на востоке Франции. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон на своей странице в соцсети X.

"С глубокой скорбью мы узнали о гибели капитана Себастьяна Мабира и лейтенанта Маттиса Лоренса в результате авиакатастрофы во время тренировочного полета на самолете Rafale. Нация разделяет скорбь их семей и братьев по оружию на авиабазе Сент-Дизье 113", – написал Макрон.

О крушении двух военных самолетов во Франции стало известно 14 августа. Инцидент произошел на северо-востоке страны, на границе департаментов Вогеза и Мерт и Мозель. Сразу после случившегося французские службы спасения вместе с жандармерией начали поиски всех пилотов.

По информации СМИ, на борту столкнувшихся истребителей находились в общей сумме три человека. При этом на одном из самолетов были инструктор и ученик.