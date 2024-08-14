Три человека находились на борту столкнувшихся истребителей во Франции

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Три человека находились на борту столкнувшихся истребителей Mirage во Франции, пишет L'Est Republicain.

Власти республики установили местоположение одного из пилотов. При обнаружении выяснилось, что он ранен, но находится в сознании. Издание уточнило, что он катапультировался. В данный момент продолжаются поиски остальных членов экипажа.

Немногим позже глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил в соцсети Х, что в небе столкнулись два истребителя Rafale, а не Mirage. Он также подтвердил, что один пилот после ЧП спасен и находится в безопасности. Однако поиски все еще продолжаются.

Два военных самолета потерпели крушение во Франции 14 августа. Инцидент произошел на северо-востоке страны на границе департаментов Вогеза и Мерт и Мозель. Французские службы спасения вместе с жандармерией начали поиски всех пилотов.

Ранее военный вертолет разбился в Грузии. Воздушное судно упало в районе села Дисвели в Болнисском муниципалитете грузинского региона Квемо Картли. В результате ЧП погиб один человек – летчик.