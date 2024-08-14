Два военных самолета потерпели крушение во Франции

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Два военных самолета Mirage потерпели крушение во Франции. Инцидент произошел на северо-востоке страны на границе департаментов Вогеза и Мерт и Мозель, пишет L'Est Republicain со ссылкой на пресс-релиз департамента.

В настоящее время французские службы спасения вместе с жандармерией ведут поиски всех пилотов. По утверждению издания, спасатели уже обнаружили одного из летчиков. Уточняется, что он ранен, но находится в сознании.

Ранее греческий пилот истребителя Mirage 2000-5 катапультировался после посадки на авиабазе Танагра. В итоге его пришлось госпитализировать в главный госпиталь ВВС Греции. Причины инцидента не называются, однако известно, что летчик выполнял тренировочный полет в 114-м истребительном авиакрыле.

