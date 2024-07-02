Минобороны Грузии сообщило о гибели пилота при крушении самолета Су-25

Фото: РИА Новости/Sputnik/Леван Авлабрели

В результате крушения самолета Су-25 погиб пилот Кахабер Зурабашвили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Грузии.

ЧП произошло во время плановых военных учений, уточнили в ведомстве. Для установления причин случившегося будет произведена детальная проверка.

Министерство выразило соболезнования родным и близким пилота.

Место инцидента не называется, однако ранее СМИ сообщали о падении самолета в районе села Дисвели в Болнисском муниципалитете грузинского региона Квемо Картли. Обстоятельства произошедшего выясняет МВД Грузии.

