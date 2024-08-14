Инструктор и ученик находились на борту второго из столкнувшихся во Франции истребителей

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На борту второго из попавших в авиакатастрофу во Франции истребителей Rafale находились инструктор и ученик. В настоящее время их поиски продолжаются, сообщает BFMTV со ссылкой на официального представителя ВВС Франции.

Как отмечается в сообщении, истребители вылетели с авиабазы Сент-Дизье в департаменте Верхняя Марна.

14 августа два военных самолета потерпели крушение на северо-востоке Франции на границе департаментов Вогеза и Мерт и Мозель. Как отмечали СМИ, на борту столкнувшихся истребителей находились три человека. Власти республики установили местоположение одного из пилотов.

Позже глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что в небе столкнулись два истребителя Rafale. Он также подтвердил, что один пилот после ЧП спасен и находится в безопасности.