Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 августа, 16:14

Происшествия

Инструктор и ученик находились на борту второго из столкнувшихся во Франции истребителей

Фото: 123RF/mtaira

На борту второго из попавших в авиакатастрофу во Франции истребителей Rafale находились инструктор и ученик. В настоящее время их поиски продолжаются, сообщает BFMTV со ссылкой на официального представителя ВВС Франции.

Как отмечается в сообщении, истребители вылетели с авиабазы Сент-Дизье в департаменте Верхняя Марна.

14 августа два военных самолета потерпели крушение на северо-востоке Франции на границе департаментов Вогеза и Мерт и Мозель. Как отмечали СМИ, на борту столкнувшихся истребителей находились три человека. Власти республики установили местоположение одного из пилотов.

Позже глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что в небе столкнулись два истребителя Rafale. Он также подтвердил, что один пилот после ЧП спасен и находится в безопасности.

Читайте также


происшествиятранспорт
Фестиваль «Солома» в саду «Эрмитаж»
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика