Пилот греческого истребителя Mirage 2000-5 катапультировался после посадки

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На авиабазе Танагра в Греции пилот истребителя Mirage 2000-5 катапультировался после посадки. В результате он попал в главный госпиталь военно-воздушных сил для медицинского обследования, сообщает Life.ru со ссылкой на ВВС.

По данным Генштаба ВВС, инцидент произошел днем 1 июня. Пилот катапультировался после тренировочного полета в 114-м истребительном авиакрыле на авиабазе. Однако причины катапультирования не раскрываются.

До этого истребитель Су-30 МКИ ВВС Индии разбился в штате Махараштра на западе страны. По информации правоохранителей, оба пилота успели катапультироваться, но получили травмы. Самолет упал в поле около села Ширасгаон.

Ранее американский истребитель F-16 потерпел крушение в Южной Корее. Крушение самолета якобы произошло во время тренировочного полета. По информации источников, пилот успел катапультироваться.