11 декабря, 04:57Происшествия
Американский истребитель F-16 потерпел крушение в Южной Корее – СМИ
Фото: 123RF/jvdwolf
Американский истребитель F-16 разбился в Южной Корее, в районе города Кунсан провинции Чолла-Пукто. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на источники.
Крушение самолета якобы произошло во время тренировочного полета. По информации источников агентства, пилот успел катапультироваться.
Ранее сообщалось, что экипаж из трех человек погиб в результате крушения вертолета Eurocopter, который рухнул после взлета в штате Морелос в Мексике. По информации местных СМИ, воздушное судно попало на высоковольтные провода.
До этого американский конвертоплан Osprey разбился в районе островов Якусима в Японии. Как сообщали местные издания, внутри летательного аппарата могли находиться восемь человек.
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