Конвертоплан Osprey ВС США разбился в Японии – СМИ

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Американский конвертоплан Osprey разбился в районе островов Якусима в Японии. О происшествии сообщает NHK.

По информации СМИ, внутри летательного аппарата могли находиться восемь человек.

Ранее два человека погибли и еще четверо получили различные травмы в результате крушения частного вертолета в провинции Британская Колумбия на западе Канады.

Медики оказали помощь пострадавшим на месте происшествия, после чего эвакуировали их. Следователи начали проверку для выяснения обстоятельств крушения воздушного судна.



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