Два человека погибли в результате крушения вертолета в Канаде

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Два человека погибли, еще четверо получили различные травмы в результате крушения частного вертолета в провинции Британская Колумбия на западе Канады. Об этом сообщает CTV News, ссылаясь на экстренные службы.

Медики оказали помощь пострадавшим на месте происшествия, после чего эвакуировали их. В данный момент следователи выясняют обстоятельства крушения вертолета.

Капрал королевской канадской конной полиции Дженнифер Купер сообщила, что в данный момент правоохранители работают с семьями погибших, оказывая им постоянную поддержку.

Ранее сообщалось, что в США идут поиски "стелс"-истребителя F-35B, который потерпел аварию в Южной Каролине. Пилот истребителя в результате аварии благополучно катапультировался.

До этого стало известно, что во время авиашоу Thunder Over Michigan в США разбился истребитель МиГ-23, пилот и пассажир сумели катапультироваться. Истребитель рухнул на парковку жилого комплекса в городе Белвиль в штате Мичиган.

Самолет потерпел крушение при посадке в Мали