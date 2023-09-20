Самолет Су-34 потерпел крушение в Воронежской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Истребитель Су-34 без боекомплекта потерпел крушение в Воронежской области вдали от населенных пунктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

"В Воронежской области около 10:00 по московскому времени при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-34", – сказали в ведомстве.

Там уточнили, что экипаж воздушного судна успел катапультироваться. К настоящему времени пилотов доставили на аэродром базирования, их жизням и здоровью ничего не угрожает.

Согласно предварительным данным, причиной инцидента могла стать техническая неисправность в самолете.

Ранее в Волгоградской области потерпел крушение бомбардировщик Су-24. Самолет также не нес боекомплект и упал в безлюдной местности. В результате жертв и разрушений зафиксировано не было.

