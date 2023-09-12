Самолет Су-24 потерпел крушение во время тренировочного полета в Волгоградской области

Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

Самолет Су-24 потерпел крушение во время выполнения планового учебно-тренировочного полета в Волгоградской области, он упал в безлюдной местности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ.

"При выполнении планового учебно-тренировочного полета в Волгоградской области потерпел крушение самолет Су-24. Полет совершался без боекомплекта", – отметили в ведомстве.

К месту происшествия были направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы, добавили в Минобороны.

Как уточнил агентству представитель администрации муниципалитета, в результате произошедшего жертв на земле и повреждений нет.

Ранее под Вологдой разбился частный вертолет Robinsson. Отмечалось, что при выполнении маневра он упал в воду.

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта". Возможной причиной аварии могло стать низкое снижение вертолета над водой.

Позже стало известно, что на борту находились три человека, двое из которых смогли спастись, а третий считался пропавшим без вести, однако 11 сентября его тело было найдено водолазами.



Вертолет с 20 морпехами США на борту разбился у побережья Австралии во время учений