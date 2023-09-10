При крушении вертолета в Вологодской области пропал один человек

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При крушении вертолета "Робинсон" в Вологодской области в районе озера Воже один человек пропал без вести, двоим пострадавшим оказывается медпомощь. Об этом сообщили в телеграм-канале Западного межрегионального следственное управление на транспорте СК России.

По факту случившегося возбуждено дело в соответствии с частью 2 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации.

"Одной из причин происшествия рассматривается низкое снижение вертолета над водой, в результате чего он потерпел крушение", – отметили в сообщении.

В настоящее время на место инцидента выехали следователи. Кроме того, организованы необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Немногим ранее в экстренных службах сообщили, что под Вологдой разбился частный вертолет. Отмечалось, что ЧП произошло при выполнении маневра.

В конце августа вертолет Ми-8 потерпел крушение в Сосновском районе Челябинской области. Позже в ГУ МЧС по региону заявили, что на месте крушения вертолета обнаружили тела троих погибших.

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