Тела трех погибших обнаружили на месте крушения вертолета в Челябинской области

Фото: телеграм-канал "МЧС Челябинской области"

Тела трех погибших обнаружили на месте крушения вертолета ФСБ в Челябинской области, пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

"К месту выехали силы и средства чрезвычайного ведомства Южного Урала. По прибытии обнаружено горение вертолета Ми-8 в лесном массиве. Горение ликвидировано", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что среди жителей пострадавших не выявили.

29 августа в Сосновском районе упал вертолет Ми-8, он принадлежал ФСБ. Уточнялось, что воздушное судно осуществляло учебный полет.

Причиной крушения мог стать отказ техники, рассказали в экстренных службах. Вертолет упал в поселке Прудном.

Между тем губернатор региона Алексей Текслер также подтвердил, что в результате происшествия никто из местного населения не пострадал. Жилые постройки также не повреждены. На территории ЧП работают специальные службы, заявил глава Челябинской области.