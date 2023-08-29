Вертолет ФСБ потерпел крушение в Челябинской области

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Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Сосновском районе Челябинской области. По предварительным данным, в результате погибли три члена экипажа, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Причиной крушения мог стать отказ техники.

При этом ТАСС сообщает о четырех погибших. По данным агентства, вертолет принадлежал ФСБ. Судно якобы выполняло учебный полет и рухнуло недалеко от поселка Прудного.

Ранее в Тверской области потерпел крушение частный бизнес-джет, следовавший из Москвы в Петербург. На борту находились 10 человек, все они погибли.

Позже Следственный комитет РФ подтвердил смерть основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и полевого командира Дмитрия Уткина, которые были членами экипажа.

Два человека погибли при крушении частного гидросамолета в Красноярском крае